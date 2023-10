PD Abruzzo, Valvano – Gileno (GD): “Lentezza nella decarbonizzazione, serve una transizione ecologica d’Abruzzo”

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

Oggi, 6 ottobre, le e i giovani d’Abruzzo si mobilitano nelle piazze delle città di Chieti e di Pescara per manifestare ancora una volta tutto il loro sostegno ad una causa fondamentale come quella dell’ambiente e della sua salvaguardia – si legge sul sito web ufficiale. Fridays For Future, a Chieti con UDS, Arci, WWF, ANPI, ed altre sigle associative, a Pescara con la Libera Associazione Studentesca, hanno organizzato le manifestazioni – precisa il comunicato. “Questa mattina, assieme a loro, anche noi Giovani Democratici abruzzesi esprimiamo la nostra contrarietà alla lentezza della politica nazionale nel cercare di decarbonizzare in fretta la nostra società e la nostra economia – sostiene Christian Valvano, responsabile Ambiente dei Gd Abruzzo, in piazza a Chieti con il consigliere comunale Paride Paci ed il capogruppo Pd in consiglio regionale Silvio Paolucci – il momento delle decisioni importanti è giunto ormai da tempo: quest’anno ondate di calore ed eventi estremi si sono susseguiti senza sosta, e lo stesso settembre ha fatto registrare picchi di calore elevati ed anomali per la stagione”. “La tutela e la protezione ambiente sono temi fondamentali nella nostra regione, da sempre nota come ‘regione verde d’europa’: nelle nostre città c’è bisogno di più spazi verdi e, allo stesso tempo, è necessario tutelare flora e fauna – conclude Saverio Gileno, segretario regionale dei Gd Abruzzo – La destra al governo della regione non ha a cuore il futuro delle prossime generazioni e neanche la tutela presente delle bellezze e risorse, c’è bisogno di pensare una transizione ecologica d’Abruzzo”.

