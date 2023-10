PD Abruzzo, Venerdì 20 ottobre ad Atri evento del PD Abruzzo sulla sanità pubblica con Sereni e D’Amico

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:

Si terrà venerdì 20 ottobre ad Atri, all’Auditorium Sant’Agostino in Corso Elio Adriano, l’evento “La salute prima di tutto – Per una sanità pubblica – viene evidenziato sul sito web. Universale e territoriale”, organizzato dal Partito Democratico abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Interverranno Marina Sereni, responsabile nazionale Salute e Sanità del Partito Democratico, e Luciano D’Amico, candidato alla Presidenza della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “La salute e la sanità – dichiara Daniele Marinelli, segretario del Pd Abruzzo – costituiscono la principale voce del bilancio delle Regioni e anche quella da cui è maggiormente evidente il fallimento dell’amministrazione Marsilio, con l’aggravante che questa caduta è stata più grave e fragorosa nelle aree interne, quelle che necessiterebbero di maggiore cura e attenzione, e in una fase di grandi cambiamenti e investimenti dove la tempestività delle giuste scelte e delle giuste politiche farebbe la differenza – La Giunta Marsilio invece ha oscillato tra l’incapacità e la totale assenza di decisioni – Con Luciano D’Amico apriremo una stagione nuova, investendo su un sistema sanitario di cura e di prossimità”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del PD Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Pd Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pd-abruzzo.it