PD, Democratiche e GD abruzzesi: “Approvare legge che abbiamo proposto per formazione ed educazione contro patriarcato e femminicidi”

“Il femminicidio di Giulia Cecchettin segni un’inversione di tendenza, un cambiamento vero e tangibile – si apprende dalla nota stampa. Che sia profondo, e parta dagli uomini nei confronti di loro stessi”: lo dichiarano Daniele Marinelli, Marielisa Serone D’Alò, Lorenza Panei e Saverio Gileno, rispettivamente segretario e responsabile Diritti del Partito Democratico abruzzese, portavoce delle Democratiche regionali e segretario dei Giovani Democratici abruzzesi – Marinelli, Serone D’Alò, Panei e Gileno proseguono: “È necessario un impegno che sia complessivo, tutte e soprattutto tutti sono chiamati in causa per un’azione che sia incisiva e di lunga durata – viene evidenziato sul sito web. Scuola, educazione e formazione vanno mobilitate perché agire attraverso la repressione è fondamentale ma non basta – si legge sul sito web ufficiale. È la cultura del patriarcato, che nega alle donne libertà e opportunità, che crea le premesse del dominio e delle violenze, che va sradicata – La mobilitazione deve valere anche per i livelli istituzionali: se è giusto l’appello della segretaria del Pd Elly Schlein ad approvare una legge nazionale che introduca l’educazione al rispetto e all’affettività in tutte le scuole d’Italia, la stessa azione deve essere condotta tra l’altro dalle Regioni – precisa la nota online. Una proposta analoga negli obiettivi a quella tratteggiata da Schlein in Abruzzo esiste, è stata elaborata dalla Conferenza regionale delle Democratiche con il supporto dei Giovani Democratici, l’ha recentemente ricordato il capogruppo del Pd Silvio Paolucci – Il Consiglio regionale la faccia propria e l’approvi – È l’occasione di dare un contributo concreto in una battaglia di civiltà”.

