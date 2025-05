PD su amministrative: “Grazie a Cocciola e Figorilli per impegno e passione in due sfide molto difficili. Grazie a tutte le candidate e i candidati del Pd e del centrosinistra”

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:“I risultati elettorali di Ortona e Sulmona evidentemente non sono buoni per il Partito democratico e per il centrosinistra – si legge sul sito web ufficiale. È doveroso un ringraziamento ai candidati sindaci Cocciola e Figorilli, che hanno accettato di affrontare due sfide che sapevamo essere molto difficili, conducendo la campagna elettorale con forza, energia, passione, dando respiro ai temi che devono tornare prioritari sui territori perché riguardano le cittadine e i cittadini”, così il segretario regionale del PD Daniele Marinelli, con i consiglieri regionali i segretari provinciali e i parlamentari – precisa la nota online. “Un forte ringraziamento anche alle candidate e ai candidati del Partito Democratico e delle coalizioni di centrosinistra – sottolineano – . A Ortona la grande frammentazione ha reso lo scenario molto complicato e certamente le divisioni hanno avuto un peso nella sconfitta – viene evidenziato sul sito web. Come Partito democratico abbiamo provato a rimettere al centro la politica e a porre le basi per costruire un nuovo corso – aggiunge testualmente l’articolo online. Lavoreremo dall’opposizione in questa direzione – A Sulmona certamente ha pesato la fine prematura dell’Amministrazione di centrosinistra, convintamente sostenuta dal Pd, caduta dopo il tradimento di alcune e alcuni che erano stati eletti fra le fila del centrosinistra – viene evidenziato sul sito web. Anche qui il nostro gruppo dirigente cittadino, a cui va il nostro pieno sostegno, proseguirà il suo lavoro rimboccandosi le maniche per assicurare al territorio un’opposizione determinata e nell’interesse della città. Rivolgiamo un in bocca al lupo alla nuova sindaca di Castilenti, Sabina Mazzocca, salutando la sua bella vittoria e ringraziamo le candidate e i candidati di centrosinistra impegnati negli altri comuni al voto”. 26 maggio 2025

