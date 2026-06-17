Pedro neto: la star del momento

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Pedro Neto, con il suo carisma e la sua determinazione, si sta affermando come uno dei talenti più promettenti della sua generazione. La sua crescita costante e le sue prestazioni di alto livello lo rendono un punto di riferimento per la squadra e un giocatore da tenere d’occhio per il futuro.

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