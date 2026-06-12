Pegaso: indagine in corso su UniPegaso

La notizia dell’indagine in corso sulla nota università telematica UniPegaso è al centro dell’attenzione online in queste ore. La Procura di Napoli ha avviato accertamenti su presunte irregolarità legate a lauree facili e iscrizioni sospette, coinvolgendo oltre 40 persone. Questo caso ha destato preoccupazione nell’ambito accademico e sindacale, con Fracassi del FLC CGIL che sottolinea l’importanza di vigilare sul sistema telematico profit e sui titolifici.

UniPegaso, con oltre 4200 corsi, lauree e master, si trova ora al centro di un’inchiesta che potrebbe portare a importanti sviluppi nel panorama dell’istruzione superiore. Si attendono ulteriori aggiornamenti su questa vicenda che ha suscitato grande interesse online e è tra i trend principali sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli sull’argomento, è possibile approfondire online.