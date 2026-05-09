Pellegrino vince a Roma: storico trionfo al 2° turno

Il pellegrino del tennis, dopo la vittoria nel derby con Nardi, si qualifica al 2° turno a Roma, un traguardo storico per il biscegliese. La sua prestazione straordinaria ha conquistato l’attenzione del pubblico e degli appassionati di tennis, posizionando il nome del giovane talento ai vertici delle discussioni online. Prizmic e Garin, insieme agli altri qualificati in singolare maschile, sono pronti a sfidarsi nella main draw, promettendo spettacolo e emozioni ai fan del circuito ATP.

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