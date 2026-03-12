Penne apre il dibattito sul referendum: D’Addazio di FdI chiama a chiarezza e confronto diretto con i cittadini

Domani, venerdì 13 marzo, alle ore 18, la sala consiliare del Comune di Penne (Pe) ospiterà un incontro pubblico dedicato al referendum del 22 e 23 marzo. Un’occasione pensata per offrire ai cittadini uno spazio di approfondimento chiaro e diretto su una riforma che inciderà sul funzionamento del sistema giudiziario.

L’iniziativa è promossa dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, con il sostegno di amministratori, professionisti del diritto e rappresentanti del territorio. La serata inizierà con i saluti istituzionali dell’onorevole Guerino Testa, del consigliere regionale Leonardo D’Addazio e del sindaco di Penne, Gilberto Petrucci. Ad introdurre e moderare i lavori sarà l’avvocato Giuseppina D’Angelo, consigliera comunale FdI di Pescara.

Gli interventi saranno affidati al magistrato Gianluca Sarandrea, in servizio al tribunale penale di Pescara, e agli avvocati Francesco Di Tonto e Daniela Terreri, coordinatori del comitato “Sì Riforma Pescara”. A completare il quadro tecnico sarà l’avvocato Massimo Galasso, presidente delle Camere Penali di Pescara.

D’Addazio sottolinea l’importanza dell’iniziativa, affermando: “L’incontro nasce dalla necessità di riportare il dibattito su un tema complesso all’interno di un luogo accessibile e aperto, offrendo ai cittadini la possibilità di ascoltare analisi tecniche e porre domande. La presenza di magistrati, avvocati e amministratori locali permetterà ai cittadini di ottenere informazioni dettagliate e comprensibili sulla riforma in questione. È fondamentale garantire ai cittadini un’opportunità di approfondimento reale, lontana dalla semplificazione e superficialità. La qualità dell’informazione è la base della partecipazione democratica”.

La stampa è invitata a partecipare all’evento che si terrà presso il Comune di Penne.