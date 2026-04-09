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Cronaca

Penne, arrestata evasa dai domiciliari poche ore dopo arresto per spaccio: custodia cautelare in carcere

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A poche ore dall’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una donna di 30 anni è stata nuovamente arrestata dai Carabinieri di Penne per evasione dai domiciliari. La misura degli arresti domiciliari era stata disposta in seguito all’arresto eseguito dai Carabinieri di Montesilvano, ma la donna è stata rintracciata poco dopo a bordo di un’autovettura in transito nel comune di Penne, in violazione delle prescrizioni imposte.

L’intervento dei militari dell’Aliquota Radiomobile ha permesso di fermare immediatamente la donna e dichiararla in stato di arresto in flagranza per evasione. Le ricerche sono state attivate tempestivamente e sono state svolte con costanza e capillarità su tutto il territorio di competenza.

Nella mattinata odierna, presso il Tribunale di Pescara, si è tenuta l’udienza di convalida relativa sia al precedente arresto per stupefacenti, sia a quello per evasione. Il Giudice ha convalidato entrambi i provvedimenti e ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per la donna, considerata la sua incapacità di rispettare le prescrizioni cautelari. Al termine degli accertamenti di rito, la donna è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Chieti.

L’operazione rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo al controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive. I Carabinieri di Penne continuano a vigilare attentamente sul territorio al fine di contrastare ogni forma di illegalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

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