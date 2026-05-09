Penne, concerto “Tra Tango e Saudade” il 17 maggio nella Chiesa del Monte Carmelo

La Fondazione Pasquale Battista ha annunciato il prossimo appuntamento del ciclo “Notturni 2026. Concerti nella luce segreta del borgo”, un evento musicale che mira a valorizzare il patrimonio storico e architettonico dei borghi italiani attraverso la musica da camera. Il concerto “Tra Tango e Saudade” si terrà il 17 maggio 2026 alle 19.30 presso la Chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo a Penne (PE), e vedrà protagonisti Federica Giacomuzzi al flauto e Klaus Broz al violoncello. Il programma, interamente dedicato al Novecento latino, includerà brani di Gaspar Cassadó, Astor Piazzolla e Heitor Villa-Lobos, tre grandi compositori che hanno saputo unire l’eredità classica europea con le influenze del folklore latinoamericano.

Il concerto si inserisce in un più ampio progetto culturale della Fondazione, che punta a offrire al pubblico un’esperienza di ascolto profondo e immersivo in luoghi di grande valore storico e spirituale. La Chiesa del Monte Carmelo, cuore antico di Penne, sarà lo scenario ideale per questo incontro tra architettura, storia e musica di alta qualità. L’ingresso all’evento è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

L’organizzazione dell’evento è a cura della Fondazione Pasquale Battista, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Penne, il sostegno di Vestina Gas & Luce e la collaborazione di Euritmus e dell’Orchestra Sinfonica delle Alpi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Fondazione Pasquale Battista all’indirizzo email info.milano@fondazionepasqualebattista.it o visitare il sito web www.fondazionepasqualebattista.it.