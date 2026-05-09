- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Maggio 9, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPenne, concerto “Tra Tango e Saudade” il 17 maggio nella Chiesa del...
Eventi e Cultura

Penne, concerto “Tra Tango e Saudade” il 17 maggio nella Chiesa del Monte Carmelo

- Spazio Pubblicitario 02 -

La Fondazione Pasquale Battista ha annunciato il prossimo appuntamento del ciclo “Notturni 2026. Concerti nella luce segreta del borgo”, un evento musicale che mira a valorizzare il patrimonio storico e architettonico dei borghi italiani attraverso la musica da camera. Il concerto “Tra Tango e Saudade” si terrà il 17 maggio 2026 alle 19.30 presso la Chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo a Penne (PE), e vedrà protagonisti Federica Giacomuzzi al flauto e Klaus Broz al violoncello. Il programma, interamente dedicato al Novecento latino, includerà brani di Gaspar Cassadó, Astor Piazzolla e Heitor Villa-Lobos, tre grandi compositori che hanno saputo unire l’eredità classica europea con le influenze del folklore latinoamericano.

Il concerto si inserisce in un più ampio progetto culturale della Fondazione, che punta a offrire al pubblico un’esperienza di ascolto profondo e immersivo in luoghi di grande valore storico e spirituale. La Chiesa del Monte Carmelo, cuore antico di Penne, sarà lo scenario ideale per questo incontro tra architettura, storia e musica di alta qualità. L’ingresso all’evento è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

L’organizzazione dell’evento è a cura della Fondazione Pasquale Battista, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Penne, il sostegno di Vestina Gas & Luce e la collaborazione di Euritmus e dell’Orchestra Sinfonica delle Alpi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Fondazione Pasquale Battista all’indirizzo email info.milano@fondazionepasqualebattista.it o visitare il sito web www.fondazionepasqualebattista.it.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it