Penne, presentazione romanzo “Scialacca” al Tibo Caffè Letterario: dialogo con Kristine Maria Rapino e lettura di brani significativi

Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 18:30, il Tibo Caffè Letterario di Penne (Pe) ospiterà la presentazione ufficiale di “Scialacca”, il romanzo di Kristine Maria Rapino edito da Sperling & Kupfer. L’evento culturale si preannuncia come un’occasione imperdibile per gli appassionati di letteratura che avranno la possibilità di incontrare direttamente l’autrice e immergersi nelle profondità del territorio attraverso le pagine del libro.

Il romanzo “Scialacca” si propone di portare i lettori in un viaggio emozionale che intreccia passato e presente, raccontando storie di legami familiari complessi e della ricerca di un senso di appartenenza. Kristine Maria Rapino utilizza una scrittura evocativa per dipingere paesaggi che riflettono l’anima, esplorando la forza dei sentimenti e il valore dei ricordi come elementi essenziali dell’identità.

Il titolo stesso, “Scialacca”, suggerisce vitalità e abbondanza, invitando alla riflessione sulla rinascita e sulla riscoperta delle proprie radici. Durante la serata di presentazione, l’autrice sarà protagonista di un dialogo con Liliana Marcella, approfondendo le tematiche e le ispirazioni che hanno guidato la creazione del romanzo.

Le letture curate da Arianna Caporuscio e Antonella Cirillo accompagneranno l’incontro, dando voce ai momenti più significativi dell’opera, mentre le suggestioni musicali del violino di Michelangelo Piovano Spina completeranno l’atmosfera magica della serata.

Il Tibo Caffè Letterario, situato in viale San Francesco 23 a Penne, aprirà le sue porte a tutti coloro che desiderano partecipare a questa straordinaria presentazione e conoscere una delle voci più interessanti del panorama editoriale contemporaneo. Un appuntamento da non perdere per chi ama la letteratura e la cultura.