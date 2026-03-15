Penne: Quartetto Talos porta Haydn nella Chiesa del Monte Carmelo – Concerti nella Luce Segreta del Borgo

Penne (PE), 16 marzo 2026 – Domenica 22 marzo 2026, alle ore 19.00, la Chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo di Penne ospiterà il terzo appuntamento della rassegna “Notturni 2026 – Concerti nella Luce Segreta del Borgo”. Il concerto, che si terrà in un suggestivo scenario, sarà a ingresso libero e gratuito.

Il programma prevede l’esecuzione de “Le sette ultime parole di Cristo sulla croce” di Franz Joseph Haydn, nella versione per quartetto d’archi. L’opera, composta da sette sonate in tempo lento, è una riflessione profonda su ciascuna delle sette ultime parole pronunciate da Cristo in croce. Haydn considerò questa composizione tra le sue opere più riuscite, curandola in quattro versioni diverse tra il 1786 e il 1796.

Ad interpretare l’opera sarà il Quartetto Talos, composto da Flavio Maddonni e Alessandro Fiore ai violini, Francesco Capuano alla viola e Francesco Parente al violoncello.

La rassegna “Notturni 2026” è un ciclo di concerti di musica classica che si svolge in luoghi storici e suggestivi del centro storico di Penne, borgo medievale tra i più belli d’Abruzzo. I concerti, che si ispirano alla luce silenziosa dei borghi antichi, sono ad ingresso libero e gratuito.

L’organizzazione del concerto è a cura della Fondazione Pasquale Battista, con il sostegno di Vestina Gas & Luce e il patrocinio della Città di Penne.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Fondazione Pasquale Battista all’indirizzo info@fondazionepasqualebattista.it o al numero di telefono 349.56300359.