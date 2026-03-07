Penne, successi per le ginnaste dell’ASD Sensazione di Movimento alla prima prova regionale Libertas di ginnastica ritmica

Si è svolta domenica scorsa la prima prova regionale del circuito promozionale Libertas di ginnastica ritmica, che ha visto le atlete dell’ASD Sensazione di Movimento primeggiare e conquistare numerosi successi.

Nel gruppo preagonistico, le giovani ginnaste hanno dato il via alla stagione con ottimi risultati. Numerose le medaglie d’oro conquistate nelle diverse specialità: Giada Salvatore alle clavette, Elena Fazio al nastro, Erica Di Pasquale al cerchio, Maya Reznik Castaldo alla palla, Azzurra Bentivoglio e Viola Bruno al cerchio. Costanza Zugaro e Giada Vasarelli hanno invece ottenuto entrambe la medaglia d’argento al cerchio.

Anche nel settore agonistico le atlete si sono distinte, utilizzando la competizione come primo banco di prova per testare i nuovi esercizi di gara. Le performance hanno confermato la qualità del lavoro svolto e la determinazione delle ginnaste.

Nei settori Silver e Gold, diverse atlete hanno ottenuto eccellenti risultati. Agnese Di Ramio, Viola Vasarelli, Sara Di Gregorio, Vanessa De Santis, Carlotta Masciovecchio, Camilla Gualtieri, Annalisa Gentile, Emma Lalli, Susanna Marchetti e Lucia Gualtieri si sono contraddistinte per le loro prestazioni e per i numerosi podi conquistati.

Le atlete dell’ASD Sensazione di Movimento si preparano ora a partecipare alle fasi interregionali di Zona Tecnica del circuito federale FGI, dove si confronteranno con ginnaste provenienti dalle Marche e dall’Umbria, con l’obiettivo di conquistare la qualificazione alle finali nazionali.

La società si congratula con tutte le atlete per i successi ottenuti e per l’impegno dimostrato, augurando loro buona fortuna per le sfide future.