- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Giugno 12, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPenne, Terza edizione del Memorial Tonino e Doic: domenica allo stadio Colangelo...
Eventi e Cultura

Penne, Terza edizione del Memorial Tonino e Doic: domenica allo stadio Colangelo il torneo di calcio inclusivo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Domenica 14 giugno, presso lo stadio “Colangelo” di Penne, si terrà la terza edizione del Memorial dedicato a Tonino Esposito e Nicola D’Angelo, conosciuto come Doic. L’evento, organizzato dall’Asd Pinna 1999, avrà inizio alle ore 19 e vedrà la partecipazione di diverse squadre, tra cui la rappresentativa abruzzese della FSSI (Federazione Sport Sordi Italia), il Penne 96, il Penne 1920 Vecchie glorie e il Pinna 1999 Vecchie glorie.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, ha dichiarato: “Vogliamo continuare a ricordare questi due ragazzi meravigliosi che hanno dato tanto alla città di Penne, onorando la loro memoria e ribadendo la nostra vicinanza alle loro famiglie”. D’Addazio ha inoltre sottolineato che l’evento di quest’anno sarà dedicato all’inclusione sociale, grazie alla partecipazione della FSSI, e che sarà arricchito dalla presenza di vecchie glorie del calcio pennese.

Il torneo di calcio si preannuncia quindi come un emozionante momento di aggregazione, nel quale si celebreranno le vite e le passioni di Tonino Esposito e Nicola D’Angelo, due ragazzi che hanno lasciato un segno importante nella comunità di Penne. La partecipazione delle diverse squadre e la presenza di giocatori che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio locale, come Dragone, Ciccarelli, Pilone e Lippo, contribuiranno a rendere l’evento ancora più speciale.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 14 giugno, allo stadio “Colangelo” di Penne, per celebrare insieme lo spirito sportivo e la solidarietà che caratterizzano l’evento.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it