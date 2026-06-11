Penne, Terza edizione del Memorial Tonino e Doic: domenica allo stadio Colangelo il torneo di calcio inclusivo

Domenica 14 giugno, presso lo stadio “Colangelo” di Penne, si terrà la terza edizione del Memorial dedicato a Tonino Esposito e Nicola D’Angelo, conosciuto come Doic. L’evento, organizzato dall’Asd Pinna 1999, avrà inizio alle ore 19 e vedrà la partecipazione di diverse squadre, tra cui la rappresentativa abruzzese della FSSI (Federazione Sport Sordi Italia), il Penne 96, il Penne 1920 Vecchie glorie e il Pinna 1999 Vecchie glorie.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, ha dichiarato: “Vogliamo continuare a ricordare questi due ragazzi meravigliosi che hanno dato tanto alla città di Penne, onorando la loro memoria e ribadendo la nostra vicinanza alle loro famiglie”. D’Addazio ha inoltre sottolineato che l’evento di quest’anno sarà dedicato all’inclusione sociale, grazie alla partecipazione della FSSI, e che sarà arricchito dalla presenza di vecchie glorie del calcio pennese.

Il torneo di calcio si preannuncia quindi come un emozionante momento di aggregazione, nel quale si celebreranno le vite e le passioni di Tonino Esposito e Nicola D’Angelo, due ragazzi che hanno lasciato un segno importante nella comunità di Penne. La partecipazione delle diverse squadre e la presenza di giocatori che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio locale, come Dragone, Ciccarelli, Pilone e Lippo, contribuiranno a rendere l’evento ancora più speciale.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 14 giugno, allo stadio “Colangelo” di Penne, per celebrare insieme lo spirito sportivo e la solidarietà che caratterizzano l’evento.