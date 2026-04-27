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Eventi e Cultura

Penne, tre giorni di musica e spettacolo per la festa di San Vincenzo e Sant’Antonio a Villa Degna

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La città di Penne (Pe) si prepara a vivere tre giornate di musica e divertimento in occasione della festa di San Vincenzo e Sant’Antonio a Villa Degna.

Il programma, ad ingresso gratuito con inizio spettacoli alle ore 21:00, offre tre serate di intrattenimento d’eccellenza che spaziano tra generi e atmosfere diverse.

Il weekend si apre venerdì 1° maggio con l’Orchestra Spettacolo “L’Angelo e i Birbanti”, una formazione che fa della versatilità il suo punto di forza, dai ritmi della tradizione ai grandi successi internazionali. Il palco vedrà protagonisti musicisti capaci di trasmettere un’allegria contagiosa attraverso un repertorio vastissimo.

Sabato 2 maggio l’atmosfera diventa elettrizzante con il “Crazy 90s”, il party anni ’90 che propone un vero viaggio nel tempo tra hit iconiche, gadget e un’animazione esplosiva curata da professionisti del settore. Lo show è pensato per far scatenare il pubblico con i ritmi dance che hanno segnato un’epoca, supportati da un DJ set dinamico e scenografico.

Il gran finale è affidato a domenica 3 maggio con il concerto dei “KOM”, la tribute band che riproduce fedelmente il sound e l’emozione dei live di Vasco Rossi, garantendo un impatto rock travolgente per i fan del Blasco. La band è nota per la fedeltà degli arrangiamenti e per la capacità di ricreare la stessa energia dei grandi stadi, chiudendo l’evento con i brani più amati della storia del rock italiano.

La manifestazione è realizzata grazie alla professionalità e cura di Power Eventi che ne firma la direzione artistica, e Abruzzo Spettacoli.

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