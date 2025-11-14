- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Novembre 14, 2025
Cronaca

Penne, vende hashish e lo consuma con gli acquirenti: arrestato 21enne

PENNE – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio nell’area cittadina, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Penne hanno arrestato in flagranza un 21enne, celibe, censito in banca dati e in attesa di occupazione, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto nella serata di giovedì 13 novembre. Una pattuglia, durante i controlli mirati nei luoghi frequentati dai giovani, ha sorpreso un gruppetto di ragazzi in un parcheggio del centro abitato mentre fumavano spinelli. Alla vista dei militari, i presenti hanno tentato di disfarsi rapidamente delle sigarette, circostanza che ha indotto gli operanti ad approfondire le verifiche.

Dalle risultanze investigative è emerso che, tra i giovani intenti al consumo, vi era anche il 21enne poi arrestato, che aveva ceduto poco prima la sostanza e partecipava al consumo insieme agli acquirenti. La perquisizione del veicolo in uso al ragazzo ha consentito di rinvenire un panetto di hashish del peso complessivo di 95 grammi e un bilancino di precisione utilizzato per suddividere le dosi.

Il 21enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio; gli altri ragazzi del gruppo sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori. Fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, l’arrestato – espletate le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità giudiziaria – è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida, celebrato nella giornata odierna.

