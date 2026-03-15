Pensionato comparsa INPS

La notizia del pensionato coinvolto in una controversia con l’INPS per aver ricevuto compensi come comparsa in un film è al centro dell’attenzione online in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe ricevuto 300 euro per la sua partecipazione, ma l’INPS avrebbe successivamente richiesto il rimborso di ben 34mila euro. Nonostante il pensionato abbia presentato ricorso, questo sarebbe stato respinto, costringendolo a restituire l’importante somma.

Questa vicenda solleva diversi interrogativi sulle regole e le procedure relative alla percezione della pensione in caso di attività lavorativa accessoria. Sicuramente, situazioni simili possono portare a riflettere sull’interpretazione delle normative previdenziali e sulle possibili conseguenze per i pensionati che decidono di svolgere piccoli lavori per integrare il proprio reddito.

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