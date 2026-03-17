- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 17, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaPensione dal 2027: nuove regole in arrivo
Notizie Italia

Pensione dal 2027: nuove regole in arrivo

- Spazio Pubblicitario 02 -

La pensione dal 2027 è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto che si posiziona in cima ai top trend sui motori di ricerca. Si parla di possibili cambiamenti riguardanti l’età di uscita dal lavoro e delle categorie che potrebbero essere escluse dagli aumenti previsti.

Secondo alcune fonti, potrebbero esserci modifiche significative riguardo all’età minima per andare in pensione, con un possibile aumento di un mese a partire dal 2027. Si discute anche di quali categorie potrebbero essere esentate da questo incremento dell’età di uscita dal lavoro.

Si prospettano quindi importanti novità per quanto riguarda il sistema pensionistico italiano a partire dal prossimo anno. È consigliabile approfondire su fonti affidabili per rimanere aggiornati su eventuali sviluppi e chiarimenti ufficiali sull’argomento.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it