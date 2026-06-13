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Pensione: uscita a 64 anni con assegno ridotto

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In queste ore la pensione è al centro dell’interesse online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Emergono ipotesi riguardanti la possibilità di uscire dal lavoro a 64 anni con un assegno ridotto. Si sta discutendo su come funzionerebbe questo meccanismo e quali potrebbero essere le conseguenze per i lavoratori.

Allo stesso tempo, si parla dell’età pensionabile che potrebbe salire fino a 71 anni in un futuro non troppo lontano. Questa prospettiva solleva interrogativi sulla possibilità concreta di andare in pensione considerando l’aumento costante dell’età minima richiesta per accedere alla prestazione.

Questa tendenza sembra destinata a influenzare il panorama della previdenza sociale nel nostro Paese. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.

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