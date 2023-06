“Per una Teramo più sicura”: riunione del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica

- Advertisement -

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Si è tenuto presso la Prefettura di Teramo il Comitato Provinciale di Ordinee Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto Fabrizio Stelo alla presenza dei verticiprovinciali delle Forze di Polizia e del Sindaco di Teramo, che ha avuto come oggetto lasituazione dell’ordine pubblico nel Comune di Teramo – Il Prefetto Stelo ha esortato l’Amministrazione ad investire in illuminazione pubblica evideosorveglianza al fine di migliorare i livelli e la percezione di sicurezza della cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. Il Sindaco ha rappresentato che il potenziamento con l’installazione di ulteriori 15videocamere del sistema di videosorveglianza -un sistema che garantirà il collegamento conle sale operative delle forze dell’ordine- riguarderà il centro storico e le zone più sensibili,compreso il parco fluviale – si apprende dalla nota stampa. Per quanto concerne la sicurezza stradale, il Sindaco ha segnalato che sono in programmaprossimi interventi di manutenzione che interesseranno le arterie principali; passando altema illuminazione pubblica, il Sindaco ha reso noto che è stato predisposto un piano diilluminazione avvalendosi di fondi PNRR.Per quanto riguarda la polizia locale il Sindaco, infine, ha annunciato il futuro inserimentodi 2 agenti all’esito di un nuovo concorso, che non esclude un eventuale successivoscorrimento della graduatoria – si legge sul sito web ufficiale. Il Questore di Teramo Carmine Soriente, il Comandante Provinciale dell’Arma deiCarabinieri, Colonnello Pasquale Saccone, ed Il Comandante Provinciale della Guardia diFinanza, Colonnello Fabrizio Chirico, nel prendere atto positivamente delle iniziativeassunte dal Comune e nel sottolineare l’importanza di una copertura “mirata” del territoriotramite il sistema di videosorveglianza, hanno assicurato il massimo impegno di tutte leforze in campo nell’attuare maggiori controlli del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Sindaco D’Alberto ha infine sottolineato il suo forte apprezzamento per questametodologia di lavoro e tra le parti intervenute si è convenuto che questo confronto saràcostante al fine di monitorare l’avanzamento delle azioni poste in essere in sinergia – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it