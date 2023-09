Personale Parchi nazionali Abruzzo, Fina appoggia iniziativa Cgil

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“Appoggio l’iniziativa della Cgil e intendo sostenerla in Parlamento attraverso la presentazione delle necessarie proposte e dei necessari emendamenti”: lo dichiara il senatore del Partito Democratico Michele Fina, che ha partecipato a Pescara alla conferenza stampa del sindacato sui Parchi nazionali – Per Fina “il fatto nei Parchi nazionali della nostra regione, la ‘verde d’Europa’, si riscontrino problemi così strutturali nell’inquadramento del personale è persino paradossale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di un vulnus a cui porre rimedio da subito – E’ positivo che per il Parco d’Abruzzo Lazio e Molise il percorso sia stato già avviato – riporta testualmente l’articolo online. Occorre fare altrettanto per il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga e per il Parco della Maiella – si apprende dal portale web ufficiale. I parchi e le aree protette possono diventare sempre di più avamposti di sviluppo sostenibile, nuove economie, riferimenti per la diffusione di buone pratiche nel campo ambientale e per quanto riguarda la coesione sociale – L’Abruzzo in questa sfida, è evidente, è in prima fila – Inquadrare correttamente la dotazione di personale, in maniera tale da garantirne il ricambio e la stabilità, è pertanto fondamentale”.

