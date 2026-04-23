Personale regionale siciliano: arretrati regolati

La notizia riguardante il pagamento degli arretrati contrattuali al personale non dirigenziale della Regione è al momento uno dei temi più ricercati online, posizionandosi ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. La Corte dei Conti ha approvato una delibera che autorizza la Regione a effettuare tale pagamento, risolvendo così una questione attesa da tempo.
Si tratta di un passo significativo per garantire giustizia e equità nei confronti dei dipendenti regionali, che potranno finalmente ricevere quanto spettava loro. Questo evento segna una svolta importante per il settore pubblico, confermando l’impegno delle istituzioni nel rispettare gli accordi contrattuali stabiliti.
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