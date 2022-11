Perturbazione in transito sulla nostra penisola favorirà episodi di maltempo sul settore tirrenico e sulle zone appenniniche con forti venti e rovesci diffusi. Sabato il maltempo si sposterà al meridione e sul versante adriatico

- Advertisement -

La nostra penisola è interessata dal transito di una veloce perturbazione atlantica preceduta da un deciso rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che, in queste ultime ore, si segnalano anche sulle nostre regioni centrali, mentre rovesci diffusi interessano le zone appenniniche e il settore tirrenico dove, nelle prossime ore, saranno possibili anche forti temporali accompagnati da violente raffiche di vento – riporta testualmente l’articolo online. Nelle prossime ore il maltempo continuerà ad interessare le regioni tirreniche e le nostre regioni centrali, in particolare le zone interne e montuose, dove sono attesi frequenti rovesci e forti raffiche di vento; forti raffiche di vento interesseranno anche il settore adriatico con Garbino impetuoso sulle zone pedecollinari e costiere, dove le precipitazioni saranno meno frequenti rispetto alle restanti zone anche se, nelle prossime ore, precipitazioni sparse potrebbero manifestarsi anche sul settore orientale e costiero – Successivamente, nella giornata di sabato, la perturbazione si sposterà velocemente verso le regioni meridionali, favorendo la formazione di un minimo depressionario che richiamerà aria fredda verso le nostre regioni adriatiche: di conseguenza, dopo ampie schiarite attese nel pomeriggio-sera, dalle prime ore della mattinata di sabato assisteremo ad un graduale peggioramento soprattutto sull’Abruzzo, sul Molise e sulla Puglia, con precipitazioni diffuse, localmente temporalesche e venti che tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, rinforzando – recita il testo pubblicato online. Tempo in graduale miglioramento da domenica, ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e il Molise entro il pomeriggio –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo da nuvoloso a coperto con rovesci frequenti sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, a carattere sparso altrove, anche se non si escludono sconfinamenti nel corso della mattinata – Forti venti di Libeccio sulle zone interne e montuose, mentre sul versante adriatico soffierà il Garbino, anche in maniera impetuosa, in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio-sera e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Schiarite sono attese nella seconda metà della giornata, specie sul versante adriatico, tuttavia addensamenti continueranno a manifestarsi sulle zone interne e montuose, dove non si escludono precipitazioni, specie sulle zone montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nella giornata di sabato il tempo tenderà a peggiorare sul settore adriatico della nostra regione, nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino con addensamenti via via più consistenti associati a precipitazioni localmente di moderata intensità, anche a carattere temporalesco, accompagnate da venti settentrionali in rinforzo e temperature in calo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Temperature: In temporaneo aumento sul versante adriatico nelle prossime ore; in diminuzione sulle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da domani è prevista una generale diminuzione anche sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online.

Venti: Moderati o forti dai quadranti meridionali con forti raffiche sulle zone montuose e sul versante adriatico, localmente superiori ai 70-90 Km/h. Da stasera-notte temporanea attenuazione dei venti che torneranno ad intensificarsi nel corso della giornata di sabato ma proverranno dai quadranti settentrionali.

Mare: Generalmente mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nelle prossime ore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Localmente poco mosso sottocosta – viene evidenziato sul sito web.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma

