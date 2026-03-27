Pesaro: la città al centro dell’attenzione

In queste ore Pesaro è al centro dell’attenzione online, con il tema in tendenza sui motori di ricerca. La città marchigiana si prepara a ospitare eventi di rilievo culturale, tra cui spicca il ritorno di Notre Dame de Paris, celebre opera teatrale che si esibirà al PalaSele dal 17 al 19 aprile.

La Vitrifrigo è pronta ad accogliere il tutto esaurito, confermando l’interesse e l’entusiasmo del pubblico pesarese per le proposte culturali di alta qualità. Un ritorno alle origini che si sposa con l’apertura verso nuove esperienze, testimoniando la vivacità e la varietà dell’offerta della città.

L’attesa è palpabile e la partecipazione annunciata promette di regalare emozioni intense e indimenticabili. Chi è appassionato di spettacoli d’arte e cultura non può lasciarsi sfuggire questa occasione unica.

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