Pesaro, precarietà del lavoro: stipendi bassi e contratti a termine penalizzano giovani e donne

Forte discontinuità, contratti a termine, part-time involontario e salari ben al di sotto della media nazionale sono solo alcune delle problematiche legate alla precarietà del lavoro in Abruzzo, secondo lo studio del Servizio Uil Lavoro, Coesione e Territorio e Uil Abruzzo basato sui rapporti annuali dell’Inps e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Il quadro che emerge da queste analisi conferma che la precarietà del lavoro è una costante strutturale che colpisce soprattutto i giovani e le donne nella regione. L’occupazione cresce in misura limitata e gli stipendi sono significativamente inferiori alla media nazionale. La retribuzione media annua pro capite si attesta sui 20.966 euro, ben al di sotto dei 25.387 euro della media nazionale per i dipendenti privati.

In Abruzzo, solo il 68,9% dei dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato, mentre il restante 37% è costretto in contratti part-time che riducono drasticamente le entrate e penalizzano la futura copertura pensionistica. Le donne rappresentano il 41,6% dei dipendenti privati extra-agricoli, mentre i giovani under 30 costituiscono solo il 20,1%.

Michele Lombardo, segretario generale della Uil Abruzzo, commenta che i dati emersi confermano la necessità di guardare oltre ai numeri assoluti sulla crescita degli occupati e di considerare il tipo di lavoro che viene creato. La campagna “NO AI LAVORATORI FANTASMA” viene lanciata per dare voce a coloro che vivono una situazione lavorativa precaria e frammentata.

Massimo Longaretti, componente della segreteria Uil Abruzzo, sottolinea i divari di genere e generazionali che si riflettono in modo drammatico sulla regione. I giovani under 30 e le donne affrontano gap retributivi e pensionistici significativi rispetto ai colleghi più anziani e di sesso maschile.

Secondo il report della Uil, la precarietà a livello nazionale colpisce in modo trasversale le fasce più fragili della popolazione lavorativa. I lavoratori precari guadagnano molto meno di quelli con contratti a tempo indeterminato o full-time, e le madri lavoratrici affrontano sfide aggiuntive legate alla genitorialità e alla carenza di servizi di supporto.

In generale, la situazione del lavoro in Abruzzo evidenzia la necessità di interventi mirati per migliorare le condizioni dei lavoratori precari e garantire una maggiore stabilità lavorativa e retributiva per tutti.