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Attualità

Pescara: 100 milioni di mc di neve nel bacino del Sangro, dati Fondazione CIMA confermano la necessità di interventi per evitare catastrofi.

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La Fondazione CIMA ha diffuso i nuovi dati relativi alla quantità di neve caduta nel bacino del Sangro, rivelando la presenza di 100 milioni di mc di neve, in netto aumento rispetto ai 50 milioni pregressi. Questa straordinaria quantità di neve si è rivelata essere di grande aiuto per evitare una potenziale catastrofe durante l’evento alluvionale che ha colpito la regione due settimane fa.

Secondo i dati forniti dalla Fondazione CIMA, le nevicate hanno svolto un ruolo fondamentale nel mitigare i danni causati dall’alluvione, permettendo di contenere l’acqua in quota. Augusto De Sanctis del Forum H2O ha sottolineato l’importanza di queste nevicate, affermando che senza di esse i danni provocati dall’alluvione sarebbero stati molto più consistenti.

De Sanctis ha anche criticato i ricorsi al TAR contro le mappe di pericolosità aggiornate, sottolineando che le vasche di laminazione attualmente in uso sono sottodimensionate per affrontare una piena duecentenaria. Tuttavia, ha anche evidenziato l’aspetto positivo della situazione, ovvero la ricarica delle falde e degli acquiferi.

La Fondazione CIMA ha inoltre ricordato che le nevicate tardive hanno un impatto ridotto sulla ricarica dei terreni, in quanto la neve rimane per un periodo limitato al suolo. Nonostante ciò, i dati raccolti mostrano un aumento significativo della quantità di acqua sotto forma di neve, soprattutto nel bacino del Sangro.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l’aggiornamento completo sui dati relativi alla neve sul sito web della Fondazione CIMA. Il Forum H2O si è reso disponibile per eventuali approfondimenti, contattabile al numero 3683188739.

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