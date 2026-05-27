Pescara: 172mila euro per famiglie con bambini e anziani, presentazione del programma solidale

Si terrà domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 10:30, presso l’ufficio del sindaco Carlo Masci, in Comune a Pescara, la conferenza stampa di presentazione del programma “Pescara solidale”. Durante l’incontro, il sindaco insieme all’assessore Adelchi Sulpizio e alla dirigente del settore Politiche per il cittadino Roberta Pellegrino, presenteranno il progetto di welfare finalizzato a sostenere economicamente le famiglie residenti con minori e anziani conviventi, per un totale di circa 172mila euro.

Il programma prevede l’erogazione di voucher per supportare la natalità, l’assistenza della terza età e l’accesso dei bambini e ragazzi, anche con disabilità gravissima, ad attività educative e sportive. Durante la conferenza saranno illustrate le finalità, i requisiti e le modalità di accesso alle diverse misure.

La conferenza stampa è aperta alla stampa e si invitano tutti i giornalisti interessati a partecipare all’evento.

Questa iniziativa rappresenta un importante passo del Comune di Pescara verso la solidarietà e il sostegno alle famiglie più bisognose del territorio, dimostrando un impegno concreto verso il benessere della comunità locale.

La conferenza si terrà nell’ufficio del sindaco Carlo Masci, e sarà un’occasione per approfondire i dettagli e le finalità di questo programma di sostegno alle famiglie e ai cittadini più vulnerabili della città di Pescara.