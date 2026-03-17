Pescara, 19 soggetti coinvolti in operazione antidroga: arresti e perquisizioni in corso

I Carabinieri della Compagnia di Pescara stanno dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara, nei confronti di 19 soggetti, di cui 13 sono attualmente detenuti in diversi istituti carcerari, mentre gli altri 6 sono sottoposti a misure restrittive.

Secondo quanto riportato dalla Procura della Repubblica, i soggetti sono gravemente indiziati, allo stato delle indagini, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, divieto di utilizzo di dispositivi elettronici ed estorsione.

Il provvedimento coinvolge persone già detenute presso la casa circondariale di Pescara e altre località, mentre altre sono state sottoposte ad arresti domiciliari o al divieto di dimora nel Comune di Pescara.

Al momento sono in corso numerose perquisizioni, con l’ausilio anche di un velivolo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pescara. Si tratta di un’operazione di grande portata che coinvolge diverse persone e che ha l’obiettivo di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e altre attività illecite.

Le autorità competenti stanno lavorando per garantire il rispetto della legge e per assicurare alla giustizia coloro che si rendono responsabili di reati gravi. Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sull’operazione in corso, ma si attendono aggiornamenti da parte delle forze dell’ordine e della magistratura.