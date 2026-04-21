Pescara, 21 idee progettuali dei cittadini per il Bilancio partecipativo: dalla banca del tempo alla creazione di hub delle arti

Entra sempre più nel vivo il processo di partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione comunale di Pescara attraverso lo strumento del Bilancio partecipativo.

Il Comune di Pescara ha reso noto che sono state 28 le proposte progettuali pervenute e valutate dalla commissione dei dirigenti, delle quali ben 21 sono state ritenute ammissibili e saranno rese pubbliche sul sito internet del Comune domani, in una apposita sezione dedicata.

Il prossimo 22 maggio alle ore 18 si terrà un’assemblea pubblica per illustrare le proposte alla città, seguita dalla fase di votazione, durante la quale tutti i cittadini potranno esprimere la propria preferenza telematicamente (con SPID o CIE) o presso l’Urp in modalità cartacea. Le proposte che otterranno un maggior numero di consensi saranno realizzate dal Comune, disponendo inizialmente di una somma di centomila euro che potrebbe essere aumentata con risorse pubbliche e/o private come anticipato dal sindaco.

Durante la conferenza stampa tenutasi oggi sono state comunicate le proposte progettuali ammesse alla fase del voto, tra cui la realizzazione di un giardino sensoriale, un rain garden urbano, un’oasi per api e insetti impollinatori, stalli per bici protetti, un’area per cani, e varie altre iniziative.

Il sindaco Carlo Masci ha elogiato il processo di partecipazione, sottolineando che sono state avanzate proposte interessanti che riguardano il decoro della città, dimostrando la sinergia tra l’Amministrazione e i cittadini. L’assessore Zaira Zamparelli ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini e ha annunciato l’intenzione di coinvolgere privati per finanziare le idee proposte.

Il presidente del Consiglio comunale, Marcello Antonelli, ha evidenziato che la partecipazione dei cittadini rappresenta un impegno per il Comune anche per gli anni futuri. Cristiana Lombardi, dirigente del settore Programmazione e Controllo, ha sottolineato che le idee arrivate rimarranno nel patrimonio conoscitivo dell’Ente.

Il processo del Bilancio partecipativo a Pescara si conferma quindi un’importante occasione di coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni dell’Amministrazione, con l’obiettivo di migliorare la città e promuovere progetti innovativi e sostenibili.