Pescara, 21 proposte al voto dei cittadini per il Bilancio Partecipativo 2026: conferenza stampa martedì 21 aprile

Il Comune di Pescara ha ricevuto ben 28 proposte progettuali nell’ambito del Bilancio partecipativo, un’iniziativa avviata per la prima volta dall’Amministrazione per coinvolgere i cittadini nel processo decisionale riguardante gli obiettivi da perseguire per il Bilancio 2026.

Di queste 28 idee progettuali elaborate dai cittadini, ben 21 sono state considerate ammissibili dalla commissione e saranno sottoposte al voto della comunità, la quale dovrà decidere quali progetti realizzare utilizzando un budget disponibile di centomila euro. Tuttavia, tutte le proposte rimarranno a disposizione del Comune per eventuali future programmazioni.

Per discutere di questi importanti sviluppi, è prevista una conferenza stampa che si terrà domani, martedì 21 aprile 2026, alle ore 11:30 presso la sala Giunta del Comune. Saranno presenti il sindaco Carlo Masci, l’assessore Zaira Zamparelli, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, la dirigente del settore Programmazione e Controllo Cristiana Lombardi e Lisa Di Carlantonio, responsabile del procedimento.

La stampa è invitata a partecipare a questo evento che rappresenta un importante passo verso una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della città.