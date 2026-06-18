Pescara: 211 sanzioni per chi non rispetta le regole della raccolta differenziata – Sindaco e Ambiente Spa pronti a colpire gli incivili

Sono state 211 le sanzioni elevate dalla Polizia locale e dagli ispettori di Ambiente SpA nei confronti dei cittadini che non rispettano le regole di conferimento dei rifiuti nel corso del 2026. Il sindaco Carlo Masci ha ribadito l’impegno nell’applicare pesanti sanzioni a chi non rispetta le norme, mentre il presidente di Ambiente, Ricardo Chiavaroli, ha annunciato che continuerà il monitoraggio del porta a porta per valutare eventuali miglioramenti al sistema.

Durante la conferenza stampa di presentazione del bilancio, erano presenti anche l’assessore Claudio Croce, il presidente della commissione ambiente Roberto Carota, il direttore generale di Ambiente Marco Molisani, il direttore tecnico Mauro Di Lanzo e il tenente colonnello Massimiliano Giancaterino, responsabile del servizio di Polizia Ambientale della polizia locale.

Il sindaco Masci ha sottolineato l’importanza dell’adesione al porta a porta, invitando i cittadini a informarsi sulle modalità da seguire. Ha inoltre evidenziato il problema legato agli “incivili che lasciano i rifiuti anche nei cestini per le carte”, annunciando che verranno individuati e sanzionati.

Un dato positivo è emerso: la raccolta differenziata ha raggiunto il 58%, superando il 48% previsto dalla normativa. L’assessore Croce ha dichiarato che, nonostante alcune criticità, si sta lavorando per migliorare il sistema, evidenziando la stretta sinergia tra Comune, Ambiente e Polizia locale.

Le sanzioni riguardano principalmente l’errato conferimento e il conferimento fuori orario dei rifiuti. Il tenente colonnello Giancaterino ha spiegato che anche grazie alle telecamere sono state elevate 19 sanzioni. Inoltre, Di Lanzo ha evidenziato che spesso si tratta di evasione dalla Tari, poiché “chi si comporta in maniera incivile è, generalmente, chi non paga la tassa”.

Ambiente spa ha sottolineato l’importanza del ruolo dei cittadini nella gestione dei rifiuti e ha segnalato miglioramenti sul fronte del decoro urbano. Il sindaco Masci ha concluso ribadendo l’impegno nel garantire una raccolta differenziata puntuale e rispettosa delle norme.