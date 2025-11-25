Pescara, 25enne guidava con patente falsa: fermata dai Carabinieri e denunciata

PESCARA – Nelle prime ore del mattino del 25 novembre 2025, durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno denunciato in stato di libertà una 25enne italiana, già nota alle forze dell’ordine, sorpresa alla guida di un’autovettura con una patente risultata falsa.

L’episodio si è verificato intorno alle 02:40, in via del Circuito, quando una pattuglia ha intimato l’alt a una Fiat Punto. Il veicolo, intestato a un 51enne italiano, è stato sottoposto ai normali accertamenti previsti in questi casi. Alla richiesta dei documenti, la giovane ha consegnato ai militari una patente di guida che, fin dalle prime verifiche, ha destato sospetti.

Successive verifiche hanno confermato i dubbi: il documento era contraffatto. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di appurare che la conducente non aveva mai conseguito una patente di guida, risultando dunque priva dei requisiti per mettersi alla guida di qualsiasi veicolo.

A fronte delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri hanno provveduto a denunciare la 25enne all’Autorità Giudiziaria competente per uso di atto falso e guida senza patente, mentre l’automobile è stata sottoposta a fermo amministrativo.

L’episodio si inserisce nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e controllo dei Carabinieri sul territorio provinciale, mirate a garantire la sicurezza stradale nelle ore notturne, particolarmente sensibili a comportamenti irregolari e situazioni di potenziale pericolo.