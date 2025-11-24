- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 24, 2025
Cronaca

Pescara, 28enne assalta negozio e picchia titolare: arrestato dalla Polizia

Pescara – Nella serata di ieri un uomo è entrato in un esercizio commerciale di corso Vittorio Emanuele e, dopo aver prelevato da uno scaffale alcune confezioni di profumi, le ha riposte all’interno di uno zainetto con l’intenzione di allontanarsi senza pagare. A notare la scena è stata una cliente, che ha subito avvisato il titolare del negozio.

L’esercente si è avvicinato al giovane per bloccarlo e impedire il furto, ma il 28enne, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, lo ha colpito con un pugno al volto. Nel frattempo è stata allertata la sala operativa della Questura, che ha inviato sul posto due equipaggi di polizia già impegnati in zona nei consueti servizi di controllo del territorio.

Gli agenti sono arrivati in tempi rapidi presso l’attività commerciale e hanno rintracciato l’uomo ancora sul posto. Il 28enne è stato quindi fermato e tratto in arresto per il reato di rapina impropria. La merce sottratta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Nella mattinata odierna l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

