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Eventi e Cultura

Pescara, 400 bambini alla giornata dedicata all’atletica leggera “Salta e Corri – Divertimento e Movimento” presso lo Stadio Adriatico.

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Circa 400 bambini delle classi IV e V della scuola primaria avranno l’opportunità di scoprire l’atletica leggera attraverso la manifestazione “Salta e Corri – Divertimento e Movimento”. L’evento, che si terrà venerdì 22 maggio presso lo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara, è stato presentato oggi in conferenza stampa dall’assessore allo Sport Patrizia Martelli, dal presidente dell’Asd Cantera Giovanni De Benedictis, dal segretario generale della Uisp Alberto Carulli e da altri rappresentanti.

Secondo Martelli, l’obiettivo di questa iniziativa è promuovere uno stile di vita sano e favorire la crescita dei ragazzi attraverso lo sport e l’attività motoria. “È la nostra filosofia, continuiamo a promuovere lo sport come strumento di socializzazione e di accrescimento personale”, ha dichiarato l’assessore.

La manifestazione, organizzata dall’ASD Atletica Cantera Pescara in collaborazione con varie associazioni e enti sportivi, mira a mettere al centro il bambino, il gioco, la relazione e il movimento naturale. Durante la giornata, i partecipanti saranno coinvolti in diverse attività ludico-atletiche, prove di corsa e salto, e infine in una staffetta 8×50 metri.

A render ancora più speciale la giornata saranno la presenza di Giovanni De Benedictis, bronzo olimpico nella marcia, e di Gisella Orsini, campionessa italiana e medagliata internazionale nella marcia. Le scuole partecipanti all’evento includono la Scuola Primaria Pineta Dannunziana, la Scuola Primaria Marino Di Resta, la Scuola Primaria Andrea Cascella, la Scuola 11 Febbraio 1944 e la Scuola Borgo Marino.

Ogni bambino riceverà una medaglia ricordo, poiché l’importanza dell’iniziativa è il coinvolgimento, l’entusiasmo e il piacere di partecipare. La giornata si preannuncia dunque ricca di divertimento, movimento e sport, per promuovere uno stile di vita attivo e sano sin dall’infanzia.

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