PESCARA – Una notte di vandalismi in via Cecco Angiolieri ha lasciato dietro di sé dieci auto e tre moto danneggiate. Intorno alle 5.30 di ieri un 43enne pescarese, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe iniziato a colpire i mezzi in sosta utilizzando un tergicristallo staccato da una delle vetture parcheggiate, mandando in frantumi diversi vetri.

Le auto e le moto coinvolte appartengono a residenti e titolari di attività della zona. Da quanto emerso, l’episodio non sarebbe collegato alla movida né a possibili ritorsioni, ma rappresenterebbe un gesto improvviso e privo di un obiettivo specifico, maturato in un momento di forte agitazione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, avrebbe riferito successivamente di aver agito in seguito a una delusione sentimentale.

A interrompere la serie di danneggiamenti è stata una pattuglia della Guardia di Finanza del comando provinciale, guidato dal colonnello Giuseppe Lopez. I finanzieri, notando il 43enne mentre continuava a colpire i veicoli in sosta, lo hanno fermato e hanno verificato che fosse ubriaco e privo di documenti.

Accompagnato in caserma, l’uomo è stato identificato e segnalato alla Procura di Pescara. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per danneggiamento. Nel corso della mattinata e nelle ore successive, diversi proprietari dei mezzi colpiti si sono recati presso il comando della Guardia di Finanza per formalizzare le denunce e documentare i danni subiti.

Pescara, 43enne ubriaco danneggia 13 veicoli in sosta in via Cecco Angiolieri