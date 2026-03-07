Pescara, 57enne arrestato con mezzo chilo di droga: segnalazione anonima su YouPol

I servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato hanno portato all’arresto di un 57enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pescara, su segnalazione anonima tramite l’applicazione YouPol, che denunciava movimenti sospetti presso un’abitazione in zona Portanuova.

Dopo aver osservato il continuo viavai di clienti presso lo stabile segnalato, gli agenti hanno intercettato il 57enne mentre tentava di allontanarsi. Durante la perquisizione è stato rinvenuto del cocaina e denaro contante, oltre a un kit per il confezionamento della droga. Complessivamente sono stati sequestrati quasi mezzo chilo di droga e circa 1.000 euro.

Il 57enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma dovrà rispondere anche dei reati di ricettazione e guida senza patente, in quanto trovato in possesso di una patente falsa. Attualmente è ristretto presso la casa circondariale locale.

Nel frattempo, un altro episodio ha visto un 49enne residente nella provincia di Ascoli Piceno denunciato per il porto di oggetti atti a offendere. Durante un controllo della Polizia di Stato, è stato trovato in possesso di un coltello di 21 centimetri e una mazza da baseball in metallo. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato.

Il Questore di Pescara, Carlo Solimene, ha ribadito l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare fenomeni illegali sul territorio, garantendo la sicurezza dei cittadini.