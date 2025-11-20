Pescara, a Catanzaro l’esordio di Gorgone: gara delicata, ecco le ultime

PESCARA – Il nuovo Pescara di Giorgio Gorgone è pronto al debutto sul campo del Catanzaro, nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie B in programma venerdì alle 20.30 allo stadio “Nicola Ceravolo”. Per i biancazzurri, reduci da due sconfitte consecutive con Palermo e Monza e scivolati in zona retrocessione, si tratta di una sfida dal peso specifico importante per classifica e morale.

Gorgone, chiamato a sostituire Vincenzo Vivarini, ha tenuto la sua prima conferenza stampa alla vigilia del match, sottolineando quanto consideri questa esperienza un’occasione significativa ma anche una grande responsabilità. Il tecnico romano ha spiegato di credere nelle possibilità di salvezza della squadra e di voler puntare su aggressività, intensità e spirito di sacrificio, chiedendo coraggio ai giocatori anche contro avversari considerati sulla carta più attrezzati. In queste prime sedute ha trovato un gruppo attento e disponibile al lavoro, seppur appesantito da un periodo negativo che ha lasciato qualche scoria sul piano mentale.

Sul piano tattico, l’allenatore non intende stravolgere quanto impostato finora, ma ha aperto alla possibilità di schierare due attaccanti di ruolo per cercare maggiore peso offensivo, ricordando al tempo stesso la necessità di trovare equilibrio in una fase difensiva che fin qui ha concesso troppo. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una squadra corta, aggressiva e continua nell’arco dei novanta minuti, capace di restare dentro la partita e di non rinunciare mai a proporsi in avanti.

La marcia di avvicinamento alla gara è stata scandita da sedute di allenamento intense: analisi video al mattino e lavoro tattico in campo nel pomeriggio. Il gruppo ha proseguito la preparazione con una doppia sessione, in vista della partenza in charter dall’aeroporto d’Abruzzo alla volta della Calabria. Per quanto riguarda la situazione dell’infermeria, restano indisponibili alcuni elementi già fermi nelle scorse settimane: tra questi Merola e Olzer, ai quali si aggiungono Okwonkwo e Kraja, mentre le condizioni di Tsadjout e Capellini vengono monitorate giorno per giorno.

Di fronte ci sarà un Catanzaro reduce da tre vittorie consecutive prima del recente stop con l’Empoli, formazione con una struttura di gioco collaudata e giocatori di qualità soprattutto nel reparto offensivo. Il Pescara arriva invece all’appuntamento da penultima della classe e con la necessità di iniziare a muovere la classifica: per Gorgone, la trasferta del “Ceravolo” rappresenta subito un banco di prova significativo, chiamato a dare le prime risposte sulla tenuta caratteriale e sull’identità del nuovo corso biancazzurro. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, con possibilità di visione attraverso la semplice registrazione al portale.