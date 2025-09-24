Pescara, A Madrid le opere del Museo Civico Basilio Cascella di Pescara

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:A Madrid, nell’Istituto Italiano di Cultura in Calle Mayor 86, prende il via la mostra “La famiglia Cascella – viene evidenziato sul sito web. Oltre il Tempo”, che presenta per la prima volta in Spagna le opere di cinque generazioni di artisti abruzzesi (l’inaugurazione giovedì 25 settembre 2025). Per il Comune di Pescara, “questa mostra rappresenta un’occasione straordinaria per valorizzare l’identità culturale della città e dell’Abruzzo in un contesto europeo di grande prestigio – Le opere della famiglia Cascella custodite nel nostro Museo Civico diventano ambasciatrici della creatività pescarese, testimoniando come la nostra città abbia dato vita a una delle più importanti dinastie artistiche italiane – si apprende dalla nota stampa. È motivo di grande orgoglio e di entusiasmo partecipare a questo progetto che porta Pescara al centro di una vetrina internazionale”, commenta il vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota – si legge sul sito web ufficiale. La prestigiosa esposizione nasce sotto gli auspici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è promossa e organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Madrid, dall’Istituto Italiano di Cultura di Madrid e dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo, con il coordinamento dell’associazione Casa Abruzzo – La Casa degli Abruzzesi in Spagna – viene evidenziato sul sito web. Il progetto, curato da Guicciardo Sassoli de’ Bianchi Strozzi dell’associazione Nuova Artemare, con la supervisione scientifica dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, celebra la storia unica e in continua evoluzione della famiglia Cascella, partendo dal capostipite Basilio Cascella (nato a Pescara nel 1860) fino a giungere a linguaggi artistici contemporanei, come quelli di Matteo Basilè e Davide Sebastian.Il Comune di Pescara ha aderito con entusiasmo all’iniziativa, concedendo in prestito sei opere di esponenti della Famiglia Cascella custodite nel Museo Civico Basilio Cascella – si apprende dal portale web ufficiale. Le opere sono state selezionate dall’associazione Artemarea, in collaborazione con il Servizio Cultura, e autorizzate dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, con il supporto della Fondazione Genti d’Abruzzo – Le opere in prestito sono:Madonna della pace – Basilio CascellaPortatrici d’Acqua – Basilio CascellaRagazza di Schio – Michele CascellaScena mitologica – Pietro CascellaFigure geometriche – Pietro CascellaTesta (Donna di Rapino) – Pietro e Andrea CascellaLa mostra sarà aperta al pubblico dal 26 settembre all’8 novembre 2025, con i seguenti orari: da martedì a sabato dalle 12:00 alle 18:00 (chiusura domenica e festivi).

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it