Pescara, A Pescara c’è “Cultura al sole”, 35 appuntamenti in spiaggia

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune di Pescara promuove la cultura e l’arte anche nei luoghi della balneazione e del tempo libero – riporta testualmente l’articolo online. Dal 10 luglio al 10 settembre 2026, è in programma la rassegna “Cultura al sole”: un ricco calendario di 35 appuntamenti che animeranno 16 stabilimenti balneari e due spiagge libere del litorale, oltre agli spazi dell’Aurum. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura, punta a valorizzare il territorio attraverso il coinvolgimento massiccio degli operatori culturali locali e delle associazioni, coordinate da Magnolia Sport & Cultura – viene evidenziato sul sito web. Il programma in sintesi Le attività in calendario sono state diversificate per intercettare l’interesse di cittadini di tutte le fasce d’età: Laboratori: 7 appuntamenti (5 dedicati ai bambini, inclusa la fascia 0-6 anni, e 2 per adulti). Musica e spettacolo: 4 appuntamenti musicali (tra cui un concerto all’alba con fisarmoniche e musica itinerante), uno spettacolo teatrale e uno show di magia – si legge sul sito web ufficiale. Letteratura: 13 presentazioni di libri, inclusi i tradizionali “Gelati letterari”. Benessere e corsi: 4 percorsi dedicati a diverse discipline (yoga, pilates & skincare experience, danze africane). Arte e mostre: Esposizioni fotografiche, mostre di pittura ed estemporanee d’arte con creazione di opere in tempo reale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Rievocazioni storiche: Una rappresentazione in spiaggia in costume da bagno storico e un concerto di musica e danza d’epoca presso l’Aurum. Il calendario completo è consultabile sulla web app ufficiale ViviPescara – viene evidenziato sul sito web. Gli stabilimenti e i luoghi che aderiscono: Stella Marina, Niki Beach, Hai Bin, Lido San Marco Beach, Ma – ar. Beach, Playa Paleo, Lido Don Orione, Jambo Beach Club, Lido Oriente, Lido Aurora, Lido del Carabiniere, La Capponcina, Mila, La Lucciola, Coralba – viene evidenziato sul sito web. Spiaggia libera di fronte al Teatro d’Annunzio – aggiunge testualmente l’articolo online. Chiosco dell’Arci al confine con Francavilla al Mare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Aurum. Evento di Apertura Apertura ufficiale venerdì 10 luglio, alle ore 17:00, allo stabilimento MA.AR. Beach (ex Delfino Verde), con il primo laboratorio per adulti: Titolo: “L’italiano sotto l’ombrellone” A cura di: Ludovica Zamponi – Edizioni Mondo Nuovo Contenuto: Un incontro interattivo dedicato ai dilemmi della lingua italiana, tra quiz, curiosità ed errori comuni.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it