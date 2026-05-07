Pescara, A Pescara la seconda edizione del Festival della Ricerca e della Divulgazione Scientifica “PescaraScienza”

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Torna in città il Festival della Ricerca e della Divulgazione Scientifica “PescaraScienza”. Quest’anno il titolo è “Dai dati alla filosofIA”. L’appuntamento è fissato per il 9 e 10 maggio all’Aurum (dalle ore 10:30), dove si discuterà uno dei temi più rilevanti e trasformativi del nostro tempo: l’Intelligenza Artificiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A presentare l’evento sono stati Daniele Bruno, presidente dell’associazione ScienzAperta ETS, Leonardo De Deo, vicepresidente dell’associazione, e Paola Catapano, responsabile comunicazione del CERN, con i rappresentanti del Comune – si apprende dalla nota stampa. Il Festival, a ingresso libero e gratuito, nasce con l’obiettivo di diffondere il sapere scientifico tra i cittadini, rendendo accessibili i principali interrogativi della ricerca contemporanea e mostrando al contempo le ricadute concrete della scienza nella vita quotidiana – si legge sul sito web ufficiale. Nel corso delle due giornate interverranno ospiti di assoluto rilievo internazionale, tra cui Michel Mayor, astrofisico e Premio Nobel per la Fisica 2019, presente la mattina del 9 maggio, e Roger Penrose, fisico matematico e Premio Nobel per la Fisica 2020, che interverrà in collegamento nel pomeriggio del 10 maggio – “Il tema dell’evento di quest’anno è l’intelligenza artificiale” – ha dichiarato Daniele Bruno – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il titolo di questa edizione è ‘Dai dati alla filosofIA’, proprio perché vogliamo partire dai dati, quindi dalle conoscenze tecnico-scientifiche per arrivare fino alle domande più profonde che riguardano i temi filosofici, cognitivi ed etici collegati al tema dell’intelligenza artificiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’IA è un argomento che ci tocca da vicino perché ormai è davvero alla portata di tutti, la utilizziamo ogni giorni, ma comprendere i meccanismi che ci sono alla base e capire effettivamente cosa si sta facendo quando si dialoga con un sistema di intelligenza artificiale, è cruciale, soprattutto nelle nuove generazioni che si approcciano per la prima volta a queste tecnologie”. SCARICA IL PROGRAMMA

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it