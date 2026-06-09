Pescara, A Pescara torna Funambolika: dal 12 giugno le grandi stelle del circo contemporaneo

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Funambolika – Festival internazionale del Nuovo Circo, fondato e curato da Raffaele De Ritis, torna a Pescara da venerdì 12 giugno a martedì 7 luglio con tre compagnie molto apprezzate a livello internazionale – si apprende dalla nota stampa. Sarà una delle più prestigiose compagnie di arte acrobatica al mondo, arrivata appositamente dall’Australia a Pescara, il clou di questa edizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E ci saranno gli straordinari acrobati africani applauditi dalla famiglia reale britannica e dai reali di Monaco, protagonisti del Moulin Rouge e vincitori di grandi talent show, oltre a un tendone che ospiterà un inedito spettacolo immersivo – riporta testualmente l’articolo online. Ecco il programma della rassegna organizzata e promossa dall’Ente Manifestazioni Pescaresi con il sostegno del ministero della Cultura, del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo – Da venerdì 12 a sabato 20 giugno (riposo lunedì 15 giugno) Porto Turistico Marina di Pescara – Ore 21:15 TENDONE TEATRO NELLE FOGLIE INTERNO NOTTE – INSOMNIA – Teatro nelle Foglie (Italia) Una fiaba noir immersiva tra acrobazie aeree, teatro di figura, magia contemporanea e comicità poetica – si legge sul sito web ufficiale. Un viaggio visionario nelle profondità della mente umana, sospesa tra sogno e insonnia – si apprende dal portale web ufficiale. Lunedì 22 giugno AUDITORIUM FLAIANO – Lungomare Cristoforo Colombo – Ore 21:15 LET’S TWIST AGAIN! – The Black Blues Brothers (Kenya) Il nuovo show dei celebri acrobati kenioti che hanno conquistato oltre 650.000 spettatori nel mondo – riporta testualmente l’articolo online. Un irresistibile mix di rock’n’roll, comicità e acrobazie mozzafiato – recita il testo pubblicato online. Martedì 7 luglio TEATRO MASSIMO – Via Caduta del Forte – Ore 21:15 WOLF – CIRCA Contemporary Circus (Australia) Unica data italiana La nuova creazione della più prestigiosa compagnia acrobatica contemporanea del mondo – riporta testualmente l’articolo online. Dieci straordinari performer internazionali in uno spettacolo che fonde danza, musica elettronica e acrobatica estrema – si apprende dal portale web ufficiale. BIGLIETTI TENDONE TEATRO NELLE FOGLIE – Porto Turistico Marina di Pescara INTERNO NOTTE – INSOMNIA (12-20 giugno-riposo lunedì 15 giugno) Posto unico non numerato • Adulti: € 12 • Bambini fino a 12 anni: € 8 Per la particolare natura immersiva dell’esperienza, non sarà consentito l’ingresso a spettacolo iniziato – aggiunge testualmente l’articolo online. AUDITORIUM FLAIANO – 22 giugno The Black Blues Brothers Posti numerati adulti: • Primo settore: € 15 • Secondo settore: € 12 Bambini fino a 12 anni: € 8 in tutti i settori TEATRO MASSIMO – 7 luglio WOLF – CIRCA Contemporary Circus (Australia) Posti numerati Adulti: • Settore A: € 20 • Settore B: € 15 • Galleria C: € 10 Bambini fino a 12 anni: € 8 in tutti i settori INFORMAZIONI GENERALI • Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21:15 • I posti non numerati sono disponibili fino a esaurimento • L’accesso potrebbe non essere garantito a spettacolo iniziato • L’organizzazione si riserva modifiche di programma, orari, date o cast per motivi tecnici o di forza maggiore • I biglietti valgono esclusivamente per la data indicata • È obbligatorio conservare il biglietto e occupare il posto assegnato • Biglietti disponibili sul circuito Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati • Si raccomanda l’acquisto esclusivamente presso i canali ufficiali Tutti i dettagli sono disponibili sul sito internet dell’Ente manifestazioni pescaresi, presieduto da Stefano Cardelli.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it