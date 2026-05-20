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Viabilità e Trasporti

Pescara, abbonamenti per la sosta sulla Riviera Nord utilizzabili in tutta la città: agevolazioni per gli automobilisti durante i lavori

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Lavori sulla riviera Nord, gli abbonamenti per la sosta utilizzabili anche in altre zone

L’assessore alla Mobilità sostenibile Alfredo Cremonese ha annunciato che, in concomitanza con l’esecuzione dei lavori sulla Riviera Nord a Pescara, si è deciso di dare la possibilità a chi ha un abbonamento settimanale, mensile o bimestrale nell’area oggetto di lavori di utilizzarlo per la sosta in tutte le zone della città, ad esclusione di Piazza Primo Maggio e dell’area di risulta sud.

Questa agevolazione, concessa da Pescara Multiservice d’intesa con il Comune, non modifica la data di scadenza originaria degli abbonamenti e sarà valida solo per il periodo di validità residua degli stessi nel periodo temporale di esecuzione dei lavori. La possibilità sarà riconosciuta fino alla fine dei lavori, fissata al 12 giugno 2026, e solo per i abbonati.

I lavori sono suddivisi in tre fasi, avviate nella notte:
– Dal 20 al 27 maggio tratto da via Foscolo a Piazza Primo Maggio
– Dal 28 maggio al 4 giugno dalla Nave di Cascella a Viale Leopoldo Muzii
– Dal 5 al 12 giugno da Viale Leopoldo Muzii fino a Via Cadorna

Allegati al comunicato, è possibile visionare un video e delle foto dei lavori sulla riviera Nord attraverso i seguenti link:
– Video: www.swisstransfer.com/d/668a4a26-fc37-4024-9edf-1bedd667cccc
– Foto: www.swisstransfer.com/d/c006edb6-638c-4d41-a90b-d818ba38039e

L’iniziativa mira a ridurre i disagi causati dai lavori in corso e a facilitare la mobilità dei cittadini durante questo periodo di trasformazione della Riviera Nord a Pescara.

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