Pescara, ACA entra nella CER Pescara per un futuro sostenibile con l’energia rinnovabile

L’azienda Acquedotto, Captazione e Adduzione (ACA) S.p.A. entrerà a far parte della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Pescara ETS attraverso un accordo di collaborazione che rappresenta una delle prime esperienze di integrazione tra un’azienda pubblica del servizio idrico e una comunità energetica. L’iniziativa, dal titolo “L’acqua incontra l’energia. ACA e CER Pescara verso un futuro sostenibile”, è stata riconosciuta dalla Commissione Europea come Sustainable Energy Day nell’ambito della European Sustainable Energy Week 2026.

La giornata prevede due eventi principali: una visita tecnica all’impianto fotovoltaico di ACA presso la sede di Via Maestri del Lavoro d’Italia a Pescara, e un convegno pubblico presso la Sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara. All’evento interverranno il Presidente della Provincia Giorgio De Luca, l’Ing. Giovanna Brandelli, Presidente di ACA, il Presidente di Pescara Energia spa Giuliano Diodati, il Direttore Generale Marco Santedicola e l’Energy Manager di CER Pescara Franco Feliciani. Inoltre, ci sarà una tavola rotonda con il Prof. Sergio Montelpare, Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara, e la Dott.ssa Ester Zazzero, Responsabile dell’Ufficio Transizione Ecologica e Valorizzazione del Fiume e del Mare del Comune di Pescara.

La giornata si concluderà con la firma dell’accordo di collaborazione tra CER Pescara e ACA. CER Pescara ETS, tra le prime comunità energetiche italiane accreditate dal GSE, conta oggi oltre 230 soci e 82 edifici pubblici del Comune di Pescara. L’accordo con ACA rappresenta un passo importante verso un modello territoriale che integra servizi pubblici, energia rinnovabile e sostenibilità.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Laura D’Angelo, responsabile della comunicazione presso CER Pescara ETS, all’indirizzo dangelola73@gmail.com o chiamando il numero 085 4714004. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.cerpescara.it.