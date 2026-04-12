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Pescara, Aca mette a disposizione serbatoi d’acqua potabile in diversi punti della città

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Sono stati messi a disposizione dei cittadini di Pescara due serbatoi di acqua potabile dall’Aca. Il primo è stato posizionato in piazza Italia, di fronte al Palazzo della Prefettura, mentre il secondo si trova in piazza Duca degli Abruzzi, di fronte alla tavola calda Touring.

Domani mattina, l’Agenzia regionale di Protezione Civile metterà a disposizione una autobotte contenente acqua non potabile, che saranno trovata all’altezza della stazione di Porta Nuova.

Altri serbatoi saranno disponibili sempre domani mattina nei pressi della sede della Tua, in via San Luigi Orione, a Largo Madonna dei Sette dolori, e al parcheggio dell’antistadio.

La situazione è stata resa nota in un comunicato stampa diffuso oggi, il 12 aprile 2026, che ha dichiarato: “Sono due i serbatoi di acqua potabile che Aca ha già messo a disposizione dei cittadini, a Pescara. Uno è stato posizionato in piazza Italia, di fronte al Palazzo della Prefettura, e l’altro in piazza Duca degli Abruzzi (di fronte alla tavola calda Touring). Domani mattina l’Agenzia regionale di Protezione civile metterà a disposizione, invece, una autobotte, che i cittadini troveranno all’altezza della stazione di Porta Nuova, e conterrà acqua non potabile. Domani mattina saranno disponibili altri serbatoi nei pressi della sede della Tua, in via San Luigi Orione, a Largo Madonna dei Sette dolori, e al parcheggio dell’antistadio”.

Questa iniziativa è stata presa a causa di disagi nell’erogazione dell’acqua potabile in città, per garantire alla cittadinanza un’opportunità per approvvigionarsi di acqua in modo adeguato.

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