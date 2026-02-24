Pescara accende la cultura con il secondo appuntamento del Poetry House Festival 2026: Vittorina Castellano e Marco Tabellione protagoniste

Venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 20:40, a Pescara presso #pasquinellicasacultura, si terrà il secondo appuntamento del Poetry House Festival 2026. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, il festival dedicato al potere delle parole continuerà con un ricco programma composto da cinque serate e quattro progetti speciali.

Il festival di poesia, che si protrarrà fino a maggio, vedrà la partecipazione di rinomati scrittori e scrittrici della nuova generazione italiana, oltre che di emergenti. In particolare, durante la seconda serata saranno presenti Vittorina Castellano, poetessa, drammaturga e operatrice culturale, insieme a Marco Tabellione, poeta, docente e giornalista.

Il PHF.3 è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Pescara, dalla Presidenza del Consiglio Regionale e gode del supporto del CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. Promosso da Bibliodrammatica aps, in collaborazione con il MLA – Museo Lettera d’Amore e FBS – Festival delle Biblioteche Sociali, il festival vuole promuovere una riflessione sulla scrittura poetica e sulla poesia, creando spazi di fruizione e ascolto poco comuni.

Beniamino Cardines, direttore artistico del festival, afferma: “Rimettiamo al centro il gesto della scrittura come luogo di socialità, socializzazione, e restituiamo alla parola scritta il potere di innescare confronti, dialoghi e relazioni”. La coordinatrice Annarita Pasquinelli aggiunge: “Un festival in un luogo protetto? No piuttosto un festival in un luogo dove non siamo mai stati prima. Una casa che diventa luogo pubblico, che accoglie attraverso il potere aggregativo dell’arte”.

Il programma del PHF.3 prevede una serie di appuntamenti fino a maggio, con protagonisti come Cam Lecce, Enrico Maria Guerra, Nicoletta Di Gregorio, Stevka Smitran, Flora Amelia Suarez Cardenas, Raffaele Rubino, Annamaria Di Lorenzo e Maria Carinta Naccarella. Inoltre, sono previsti progetti speciali come “Parole di notte” il 13 marzo, “Notte dei Ricordi/2” il 21 marzo, “poeti controguerre/6” il 18 aprile e il “Premio Vita e Culture 2026” il 3 giugno.

L’evento avrà luogo presso Casa Pasquinelli in via Nicola Fabrizi 14 a Pescara, con ingresso gratuito su prenotazione al numero 339 5223285.