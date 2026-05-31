Pescara accende l’estate con la “Festa di Inizio Estate” allo Stadio del Mare: sul palco Stella Bossi ed Edmea per una serata di musica e divertimento

Prende forma il calendario estivo degli eventi promossi dal Comune di Pescara, con una delle novità più attese dell’estate 2026: la prima edizione della “Festa di Inizio Estate”. L’appuntamento è fissato per domenica 21 giugno 2026 allo Stadio del Mare, nel cuore della città e sul lungomare, per una grande serata di musica e divertimento che segnerà ufficialmente l’avvio della stagione estiva pescarese.

Protagoniste della serata saranno due artiste molto apprezzate dal pubblico dei giovani e dagli appassionati della musica techno ed elettronica: Stella Bossi ed Edmea. Stella Bossi, dj e produttrice musicale tedesca, è uno dei nomi più riconoscibili della scena techno internazionale, con oltre 2 milioni di follower tra Instagram e TikTok. Sul palco salirà anche Edmea, dj italiana diventata particolarmente popolare sui social network.

L’evento sarà accessibile con un biglietto d’ingresso a prezzo calmierato di 5 euro, per consentire la più ampia partecipazione possibile e offrire un appuntamento di qualità a cittadini e turisti. L’assessore agli Eventi Alfredo Cremonese dichiara: “Siamo particolarmente orgogliosi di presentare questa nuova iniziativa che inaugurerà ufficialmente l’estate pescarese. Sarà una grande festa pensata per i giovani, per gli appassionati di musica e per tutti coloro che vorranno vivere una serata di divertimento in una delle location più suggestive della città”.

Accanto alle due artiste internazionali, si esibiranno anche quattro dj pescaresi per valorizzare i talenti locali. Cremonese sottolinea: “Abbiamo deciso di fissare il costo del biglietto a soli 5 euro, una cifra assolutamente accessibile a tutti. Non si tratta di una scelta legata a finalità commerciali, ma di un contributo simbolico che ci consentirà di reinvestire le risorse nella realizzazione di altri eventi di grande rilievo”.

L’obiettivo è continuare ad arricchire il calendario delle manifestazioni cittadine e a rendere Pescara sempre più attrattiva e dinamica per i suoi cittadini e turisti.