Pescara, Accolti a Pescara i primi profughi dall’Ucraina

Primo di marzo 2022 – Accolti a Pescara i primi profughi che hanno lasciato l’Ucraina a causa della guerra mossa dalla Russia – si legge sul sito web ufficiale. Uomini, donne e bambini sono arrivati a bordo di due autobus; sono stati prima accompagnati a palazzo Fuksas per essere visitati, quindi rifocillati, e poi sistemati in un albergo del capoluogo – recita il testo pubblicato online. Particolare attenzione è stata rivolta ai bambini, che più di tutti stanno soffrendo per gli effetti della guerra e per aver dovuto abbandonare casa e amici.

