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Pescara, accordo tra Ambiente SpA e Guardia Civile Ambientale per contrastare il degrado urbano

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Ambiente SpA e l’Associazione Guardia Civile Ambientale insieme per contrastare il degrado urbano a Pescara. È stato sottoscritto un accordo che prevede il coinvolgimento delle Guardie Zoofile e Ambientali per monitorare il rispetto delle norme ambientali e zoofile, prevenire comportamenti illeciti e segnalare criticità legate al decoro urbano.

Le attività di controllo saranno affiancate dagli Ausiliari Ambientali della Società, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle regole e promuovere un modello di collaborazione tra soggetti istituzionali e realtà del volontariato.

Il Presidente di Ambiente SpA, Ricardo Chiavaroli, commenta: “Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo avanti nelle azioni di tutela ambientale e di contrasto al degrado urbano, rafforzando la presenza sul territorio e promuovendo una cultura diffusa del rispetto degli spazi pubblici”.

Il Direttore Generale di Ambiente SpA, Marco Molisani, aggiunge: “L’integrazione tra attività operative e presidio volontario qualificato consente di migliorare l’efficacia dei controlli e di intervenire in modo più tempestivo sulle criticità segnalate”.

Il servizio, che inizierà mercoledì 18 marzo 2026, prevede uscite settimanali programmate con particolare attenzione alle zone più frequentate da cani e proprietari, alle aree di maggior pregio e a quelle interessate da fenomeni di degrado. L’obiettivo è monitorare deiezioni canine, cestini riempiti con buste, conferimenti illegittimi, ingombranti non prenotati e altre criticità riguardanti il mancato rispetto delle regole.

Ambiente SpA e l’Associazione Guardia Civile Ambientale si impegnano a lavorare insieme per promuovere una cultura del rispetto ambientale e del decoro urbano, garantendo un presidio costante sul territorio e sensibilizzando la cittadinanza alla corretta gestione dei rifiuti e al rispetto delle regole.

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