Pescara: addio ad Antonio Tittaferrante, simbolo del commercio cittadino

Il sindaco Carlo Masci ricorda Antonio Tittaferrante

Il sindaco Carlo Masci ha reso omaggio ad Antonio Tittaferrante, imprenditore pescarese scomparso all’età di 89 anni. Masci ha sottolineato il ruolo fondamentale che Tittaferrante ha avuto nel mondo del commercio locale, insieme al fratello Giuseppe.

“Antonio Tittaferrante ha creato un nome, un marchio, nel mondo del commercio pescarese, insieme al fratello Giuseppe, e ha lavorato fino a pochi mesi fa, senza mai tirarsi indietro rispetto agli impegni dei negozi che ha creato. Ha superato tutti i periodi più difficili del settore, alzando la saracinesca anche nei momenti più bui, e la sua perseveranza è stata vincente perché Tittaferrante è da decenni un simbolo, nel commercio pescarese”, ha dichiarato il sindaco.

Il sindaco Masci ha espresso il suo cordoglio per la perdita di un imprenditore che ha costruito il suo impero commerciale partendo da zero, aprendo un negozio in via Italica negli anni Settanta. I fratelli Tittaferrante sono stati in grado di espandersi e consolidare le loro attività, diventando un punto di riferimento nel settore.

“La sua priorità era il lavoro, sette giorni su sette, e i successi conseguiti lo testimoniano. È stato un simbolo di forza, determinazione e capacità che Pescara non dimenticherà così come non sarà dimenticato da tutti coloro che lo hanno conosciuto durante la sua lunghissima attività. Al fratello, ai figli, ai nipoti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il mio abbraccio, in queste ore di dolore”, ha concluso Masci.

Antonio Tittaferrante è stato elogiato per la sua determinazione e la sua capacità di crescita nel settore commerciale, resistendo anche alla concorrenza dei centri commerciali e dell’e-commerce. Il suo contributo al commercio locale è stato di fondamentale importanza e la sua eredità sarà sicuramente ricordata a lungo.

Pescara ha perso un’icona del commercio e un esempio di imprenditorialità e dedizione al lavoro. La sua figura resterà impressa nella memoria di chi ha avuto il piacere di conoscerlo e di lavorare con lui.