Pescara, Adriatica Risorse S.p.A. avverte: attenzione ai tentativi di frode informatica tramite SMS

La società Adriatica Risorse S.p.A. ha recentemente emesso un comunicato stampa in cui mette in guardia i cittadini riguardo a possibili tentativi di frode informatica tramite SMS.

Secondo quanto riportato dalla società, diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto messaggi che annunciavano presunte irregolarità nella posizione TARI e invitavano a contattare un numero telefonico non appartenente ad Adriatica Risorse S.p.A.

Adriatica Risorse S.p.A. vuole sottolineare che non utilizza SMS né applicazioni di messaggistica come WhatsApp per le proprie comunicazioni ufficiali. Tutte le comunicazioni avvengono esclusivamente attraverso canali istituzionali certificati, consultabili sul sito ufficiale dell’azienda.

Il Consiglio comunale e la società partecipata invitano quindi i contribuenti che ricevessero messaggi sospetti a non contattare il numero indicato nel testo e a non fornire dati personali o sensibili. Per qualsiasi verifica o chiarimento, è consigliato utilizzare esclusivamente i contatti ufficiali presenti sul sito istituzionale.

Adriatica Risorse S.p.A. raccomanda la massima attenzione e chiede la collaborazione dei cittadini per prevenire possibili frodi informatiche. La sicurezza dei propri dati personali è fondamentale e bisogna prestare particolare attenzione a eventuali messaggi che richiedano informazioni riservate.